The Batman, Zoe Kravitz conferma: 'Catwoman è bisessuale nel film'

Tra le tantissime novità di The Batman c'è anche l'attesa interpretazione di Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, ruolo che non vedevamo al cinema dai tempi de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno dove il personaggio aveva il volto di Anne Hathaway. Come suggerito spesso dai fumetti, stavolta l'identità sessuale di Selina Kyle sarà più esplicita.

Come confermato nel corso di una recente intervista concessa a Pedestrian.tv, la Selina Kyle di Zoe Kravitz sarà bisessuale nella pellicola diretta da Matt Reeves: "E' di certo il modo in cui l'ho interpretata, immaginando che abbiano una sorta di relazione sentimentale", ha dichiarato Kravitz riferendosi in particolare al rapporto che lega Selina e Anika". Ricordiamo che anche nel canone dei fumetti della DC Comics il personaggio di Catwoman è ufficialmente bisessuale. Tra le ispirazioni principali di Reeves ci sono Batman: Anno Uno e Batman: Il Lungo Halloween, ed entrambi vedono la presenza di Selina Kyle.

In precedenza, Kravitz aveva così descritto la sua interpretazione di Catwoman in The Batman: "Per me si è trattato solo di fidarmi della magnifica storia scritta da Matt [Reeves, il regista e sceneggiatore, ndr] e di fare del mio meglio per dimenticare tutto ciò che sapevo di Catwoman dai precedenti film: dovevo solo concentrarmi sul raccontare questa storia".

La star ha inoltre riflettuto sul cosa significhi lavorare in una produzione così ampia, spiegando: "L'importante è dimenticare che sei su un grande set cinematografico, perché quando inizi a considerarlo come un film costosissimo c'è il rischio che diventi impersonale, e a quel punto è più difficile creare qualcosa che abbia profondità e cuore. Sul set tutti hanno dato il massimo, dalla star principale ad ogni singolo membro della troupe, affinché potessimo creare qualcosa di importante, perché tutte le persone coinvolte sono cresciute guardando o leggendo le avventure del Crociato Incappucciato, e il loro entusiasmo per il progetto era palpabile".

