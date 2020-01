The Batman, Zoe Kravitz conferma che la sua Catwoman avrà i capelli corti

Dopo aver omaggiato Michelle Pfeiffer con le sue prime parole da nuova Catwoman, Zoe Kravitz è tornata a parlare della sua Selina Kyle in vista delle imminenti riprese di The Batman.

"Credo che Catwoman, Selina Kyle, sia un forte simbolo di femminilità, e sono davvero entusiasta di immergermi in questo ruolo" ha detto l'attrice durante il press tour della Television Critics Association (via Variety). "Penso che la femminilità rappresenti il potere, un potere diverso rispetto a quello maschile. Questa è una cosa interessante di Batman e Catwoman. Batman rappresenta un certo tipo di potere maschile e Catwoman un forte potere femminile - leggermente più complicato e più leggero. Mi piace l'idea di potere essere più morbida, si può essere delicati e allo stesso tempo molto potenti e pericolosi."

Pur non sbilanciandosi sui dettagli del suo ruolo nel film, la Kravitz ha poi confermato di essersi tagliata i capelli specificatamente per interpretare Catwoman (qui potete dare uno sguardo al nuovo look della Kravitz per The Batman).

Le riprese del film sono iniziate proprio in questi giorni a Londra, dove tra le altre cose è stato avvistato in sella ad una moto quello che sembra essere Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne (anche se al momento non è arrivata alcuna conferma).