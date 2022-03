The Batman, anche Zoe Kravitz condanna Will Smith: 'Assaltiamo la gente sul palco adesso?'

Catwoman sta con Chris Rock: con un post molto piccato sulla sua pagina ufficiale di Instagram, l'attrice di The Batman Zoe Kravitz ha condannato il gesto di Will Smith, che durante i 94esimi Academy Awards è salito sul palco e ha colpito il collega con uno schiaffo per una battuta su sua moglie.

"Ecco una foto del mio vestito alla famosa premiazione in cui apparentemente adesso abbiamo iniziato ad aggredire le persone sul palco", ha scritto Kravitz su Instagram, condannando con toni evidentemente contrariati le azioni di Will Smith durante la cerimonia degli Oscar 2022. Un gesto destinato a passare alla storia come uno dei momenti più scioccanti degli Oscar.

Zoe Kravitz non è certamente la prima superstar di Hollywood a schierarsi apertamente contro il gesto di Will Smith, anzi: molti membri dell'élite dell'industria sono scesi in difesa di Chris Rock, tra cui l'attore di Star Wars Mark Hamill, la comica Kathy Griffin, il regista Judd Apatow e Adam Sandler, storico amico di Chris Rock. L attacco più duro finora è arrivato da Jim Carrey, che invece ha pubblicamente attaccato tutti i presenti in sala per aver ugualmente dedicato a Will Smith una standing ovation pochi minuti dopo il gesto condannato: l'attore ha definito i presenti degli 'smidollati' e ha affermato di essersi sentito 'disgustato' per loro.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha avviato un'indagine formale in risposta all'alterco tra Smith e Rock, col verdetto che sarà comunicato nelle prossime settimane.