The Batman, Zoe Kravitz completamente nuda in un impressionante servizio fotografico

Mentre I fan della DC Films attendono con impazienza nuovi aggiornamenti su The Batman, il prossimo film scritto e diretto da Matt Reeves, su Instagram è comparsa una nuova foto di Zoe Kravitz, interprete di Catwoman.

La star, che ha partecipato ad un servizio fotografico, si è è mostrata senza veli nell'impressionante scatto che trovate in calce all'articolo: la presenza di fiori indica chiaramente lo zampino di Poison Ivy.

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per la prova della Kravitz nei panni della nuova Catwoman? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che le riprese di The Batman sono attualmente in corso nel Regno Unito, con nuove foto che stanno emergendo costantemente e che ci hanno permesso di dare un'occhiata più dettagliata al nuovo costume di Batman e alla Bat-moto, il che ha permesso ai fan di comprendere un po' meglio cosa l'acclamato regista e sceneggiatore Matt Reeves ha in serbo per il suo nuovo progetto.

Altre foto dal set hanno alimentato popolari teorie secondo cui il film si ispirerà a The Long Halloween e a includerà la Corte dei Gufi. In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che la data di uscita di The Batman è stata fissata al 25 giugno 2021: al momento ogni dettaglio sul film è avvolto dal mistero, ma lo scorso settembre Forbes ha riferito che il piano della Warner e di Reeves è quello di introdurre personaggi come Robin e Batgirl al fine di creare un Gotham-Verse condiviso.