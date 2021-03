The Batman, Zoë Kravitz celebra la Bafamily con una foto su Instagram

Non hanno fatto in tempo a concludersi le riprese di The Batman, che Zoë Kravitz si mostra già nostalgica della sua Batfamily nella nuova foto postata sul suo profilo Instagram.

Scatto in bianco e nero, occhiali da sole, posa cool e t-shirt di Batman: alla Catwoman del film di Matt Reeves Zoë Kravitz basta aggiungere la scritta "Gang" accompagnata da due emoji di pipistrelli per entusiasmare i fan del Cavaliere Oscuro e della Batfamily.

Ora che la fase di produzione di The Batman è ufficialmente terminata, lasciando spazio a quella di post-produzione, gli occhi di tutti sono puntati su qualsiasi tipo di contenuto relativo all'attesissimo film con protagonista Robert Pattinson che il cast e i produttori potrebbero decidere di condividere sui vari social, nella speranza magari di ottenere qualche nuova informazione sulla pellicola.

E mentre per ora dobbiamo fare affidamento alle parole di chi al film ci ha lavorato, come quelle del regista della seconda unità di The Batman che elogia il lavoro di Reeves, non dovrebbe tardare molto ad arrivare se non un nuovo trailer, almeno qualche immagine ufficiale della pellicola.

Intanto vi ricordiamo che nel cast di The Batman troveremo, oltre agli interpreti già citati, attori del calibro di Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano, Peter Sarsgaard, John Turturro, Jeffrey Wright e tanti altri, e che il film è attualmente programmato per debuttare nelle sale nel mese di marzo 2022.