The Batman, Zoë Kravitz è Catwoman in una fantastica fan art

Una fan art publicata su Instagram da William Gray mostra Zoë Kravitz nei panni di Catwoman nel prossimo The Batman di Matt Reeves, con protagonista Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne. Kravitz sarà una degli antagonisti del film di Reeves insieme a Paul Dano nel ruolo de l'Enigmista e Colin Farrell in quello del Pinguino.

Al momento le riprese di The Batman sono interrotte a causa della pandemia di Coronavirus, che ha condizionato anche la lavorazione del film di Matt Reeves, atteso dai fan anche per via della discussa scelta di affidare a Robert Pattinson il ruolo di Bruce Wayne/Batman, ereditando il personaggio da Ben Affleck, inizialmente al centro del progetto, sia come regista che come interprete.



La fan art mostra un ipotetico look di Zoë Kravitz nei panni di Catwoman nel film. Ricordiamo che al momento non è stata pubblicata nessuna immagine di Kravitz dal set del film e quindi la fan art immagina come potrebbe essere pensata da Reeves la prossima Catwoman del grande schermo. In passato il personaggio è stato interpretato da Lee Meriwether in Batman (1966) , Michelle Pfeiffer in Batman - Il ritorno, Halle Berry in Catwoman e Anne Hathaway in Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan, ultima apparizione di Selina Kyle al cinema.

Nelle ultime settimane Zoë Kravitz ha ribadito che Robert Pattinson è perfetto per il ruolo di Batman. Recentemente Zoë Kravitz è stata protagonista della serie tv chiamata Alta fedeltà, ispirata al film con John Cusack, a sua volta tratto dal libro di Nick Hornby.