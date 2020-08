The Batman: Zoe Kravitz è una Catwoman classica nella nuova fan-art del film

Dopo averla ammirata nella sua versione ufficiale nel trailer di The Batman, con costume di pelle attillato e passamontagna a imitare occhi e orecchie di un gatto, la Catwoman di Zoe Kravitz è stato ripensata da un fan, per la precisione William Gray, con un costume fumettistico più classico, che magari riceverà in un futuro secondo o terzo film.

Come anticipato dalle informazioni emerse nei mesi scorsi e dalle prime immagini di Pattinson nei panni di Bruce Wayne, il trailer ci propone un tono piuttosto cupo e mostra il giovane eroe al suo secondo anno come protettore di Gotham, con tutti i problemi che ne derivano. Durante il panel organizzato per il DC FanDome, il regista Matt Reeves ha inoltre confermato che si tratterà di una sorta di detective story.

Il film vedrà anche anche Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Andy Serkis come Alfred, Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon e John Turturro nei panni di Carmine Falcone. Faranno parte del cast anche Peter Sarsgaard e l'esordiente Jayme Lawson.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo al nostro speciale dedicato agli indizi sulla Corte dei Gufi nel reboot e anche alla nostra analisi del trailer ufficiale di The Batman. Vi ricordiamo anche che il film uscirà nelle sale cinematografiche americane il 1° ottobre 2021, posticipato di tre mesi rispetto alla release originale a causa della Pandemia da Coronavirus.