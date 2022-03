The Batman, Zoe Kravitz ha 'bevuto latte da una ciotola' per prepararsi a Catwoman

Intervenuta come ospite all'ultima puntata del Tonight Show di Jimmy Fallon, Zoe Kravitz continua la campagna promozionale attorno a The Batman, uscito ieri nelle nostre sale e in arrivo oggi in quelle americane. L'attrice ha raccontato alcuni retroscena del suo "metodo" di preparazione al ruolo di Selina Kyle / Catwoman per il film di Matt Reeves.

"Ho studiato i gatti", ha risposto Kravitz a Fallon, che le chiedeva cosa avesse fatto per prepararsi meglio alla parte, "L'ho fatto". Così, scherzando Fallon ha aggiunto: "Hai bevuto il latte da una ciotola?", e l'attrice ha prontamente risposto: "Quello l'ho fatto! L'ho fatto". Quando Fallon ha chiesto maggiori dettagli in merito, la risposta è stata: "Forse? Ho usato il metodo". Già in precedenza l'attrice aveva raccontato il suo lavoro per prepararsi meglio alla parte di Catwoman in The Batman.

"Abbiamo osservato il comportamento di gatti e leoni durante i loro combattimenti", aveva detto la Kravitz, "e abbiamo cercato di impostare delle movenze credibili per una combattente della mia taglia. Batman è molto più grande e più forte di me. La mia abilità ovviamente non poteva essere la forza bruta, allora dovevo essere veloce e imprevedibile. Quindi abbiamo fatto parecchio lavoro in palestra per implementare diversi stili di arti marziali e mischiarli ad una sorta di danza ispirata ai movimenti dei felini".

Per quanto riguarda il confronto con le altre interpreti di Selina Kyle, Zoe Kravitz aveva aggiunto: "Per me si è trattato solo di fidarmi della magnifica storia scritta da Matt [Reeves, il regista e sceneggiatore, ndr] e di fare del mio meglio per dimenticare tutto ciò che sapevo di Catwoman dai precedenti film: dovevo solo concentrarmi sul raccontare questa storia."

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di The Batman e scoprire il ruolo segreto di Barry Keoghan nel film.