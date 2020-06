The Batman, Zoe Kravitz anticipa Catwoman: 'Avevamo in programma di mostrare il costume'

Nel corso di una recente intervista al podcast Happy Sad & Confused, la star Zoe Kravitz ha parlato della produzione di The Batman, nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves nel quale interpreterà Catwoman al fianco di Robert Pattinson.

Il film, le cui riprese sono state interrotte a causa del lockdown, che ha costretto anche ad un posticipo della data di uscita, era piuttosto avanti sulla tabella di marcia e dopo aver mostrato la tuta di Batman indossata da Robert Pattinson, la produzione aveva in programma di fare altrettanto con quella di Catwoman. Sfortunatamente, nessuno aveva previsto una pandemia.

"Matt Reeves è molto concentrato sul processo di sviluppo del film, l'intero processo di progettazione è iniziato con conversazioni tra me, Matt e Jaqueline. Abbiamo creato questo costume insieme e ci sono riferimenti al fumetto che ha ispirato il film. È davvero molto bello! Se non ci fosse stato questo blocco della produzione, lo avremmo già mostrato. E' un costume che adoro, davvero!".

I dettagli della trama per The Batman sono tenuti nascosti, ma il progetto sarà incentrato su Robert Pattinson nei panni di un giovane Crociato Incappucciato e seguirà il protagonista nel suo secondo anno di attività come vigilante di Gotham City. Secondo quanto anticipato, sarà più un film noir investigativo che un vero e proprio cinecomic, e sarà anche la prima puntata di un nuovo franchise.

Nel cast, lo ricordiamo, anche Paul Dano nei panni di Riddler, Jeffrey Wright nei panni di James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard in quelli di Gil Colson, Jayme Lawson in quelli di Bella Reál, Andy Serkis in quelli di Alfred Pennyworth e Colin Farrell in quelli del Pinguino. Il film uscirà l'1 ottobre 2021.

Per altri approfondimenti ecco l'allenamento di Robert Pattinson per scolpire il fisico di Batman.