The Batman, Zendaya diventa Batgirl in una splendida fan art

Mentre la produzione dell'attesissimo The Batman di Matt Reeves è nuovamente a rischio a causa di un nuovo contagio di Coronavirus, l'artista web Mizuri ha voluto provare a immaginare la bravissima e premiata Zendaya nei panni di Batgirl, che ricordiamo però non sarà presente nel film con Robert Pattinson.

Potete vedere la fan art in calce alla notizia, e bisogna ammettere che se mai Warner Bros. o lo stesso Reeves decideranno di introdurre il personaggio di Batgirl nell'Universo New Earth, allora Zendaya sarebbe una scelta davvero interessante per il ruolo. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.



Nel cast di The Batman troviamo anche Paul Dano, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e John Turturro. Vi rimandiamo anche alle nuove foto del Pinguino e di Catwoman, arrivate recentemente sempre dal set di Liverpool.



Il film uscirà il 4 marzo 2022