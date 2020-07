The Batman, Zack Snyder sul film di Matt Reeves: 'Sono un fan, non vedo l'ora'

Il mondo non vede l'ora di scoprire come sarà il Batman di Robert Pattinson nel film di Matt Reeves, The Batman, incluso il regista di Batman v. Superman Zack Snyder.

Durante il segmento Beyond The Trailer di Grace Randolph, l'ex-architetto del DCEU Zack Snyder ha parlato, oltre che dell'attesissimo Snyder Cut di Justice League, anche dei nuovi progetti di casa DC, come ad esempio Wonder Woman 1984 di cui è produttore, e The Batman.

In particolare, Snyder si è detto estremamente entusiasta del progetto con a capo Matt Reeves, e non si è certo risparmiato in complimenti nei confronti del regista della pellicola e del suo attore protagonista.

"Se guardi a ciò che sta facendo Matt con Batman, ad esempio... Sono così elettrizzato per The Batman. Penso davvero che sia un regista incredibile, e che sia un grande. E Robert è davvero in gamba. Sono un fan, non vedo l'ora!"

Anche noi, Zack, anche noi. E chissà che non ci venga mostrato qualcosa al riguardo in occasione del mega-evento virtuale DC FanDome...

Pandemia globale permettendo (tra ritardi di produzione e rinvii di calendario) The Batman uscirà nelle sale italiane il 1 ottobre 2021. Nel cast del film, oltre a Robert Pattinson, anche Andy Serkis, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro, Paul Dano e Peter Saarsgaard.