The Batman, Zack Snyder conferma: 'Ho amato il trailer del film di Matt Reeves'

Il The Batman di Matt Reeves è uno dei film più attesi del 2022: il film con Robert Pattinson ha generato intorno a sé le aspettative delle grandi occasioni, facendo brillare gli occhi non solo ai tanti fan in trepidante attesa, ma anche ad alcuni addetti ai lavori che già hanno avuto modo di operare a Gotham e dintorni.

Dopo il nuovo trailer di The Batman, ad esempio, a Matt Reeves sono immediatamente pervenute le congratulazioni di Zack Snyder, che si è complimentato pubblicamente con il suo collega dicendosi assolutamente estasiato da quanto visto in queste prime immagini del nuovo film sul Cavaliere Oscuro.

"Ho amato moltissimo il trailer di The Batman. Penso che Matt stia facendo un grandissimo lavoro. È assolutamente in linea con i miei gusti anche per quanto riguarda il tono, sono davvero super, super felice. Super contento" sono state le parole con cui il regista di Batman v Superman e Justice League ha commentato il lavoro svolto da Matt Reeves.

Nessuna invidia di sorta, dunque: il buon Zack sembra sinceramente impaziente di ammirare questa nuova versione di Batman, e non noi possiamo che essere d'accordo con lui! A proposito del film di Matt Reeves, intanto, ecco quanto è costato The Batman.