The Batman: Zack Snyder approva il casting di Robert Pattinson

Con assoluta discrezione, attraverso i social il regista Zack Snyder ha fatto sapere a tutti i suoi follower cosa ne pensa del casting di Robert Pattinson in The Batman di Matt Reeves.

Come potete vedere dal post in calce all'articolo, Snyder su Twitter ha dato un suo like alla notizia del casting di Pattinson ripostata da ScreenRant: la cosa ha spinto molti fan del regista ad accettare la cosa, soprattutto quelli contrari alla scelta dell'attore.

Nonostante i rapporti piuttosto freddi con la Warner dopo il licenziamento da Justice League e più in generale la bocciatura totale (e in corso d'opera) dei suoi progetti per il DC Extended Universe, Snyder ha comunque dimostrato sempre grande entusiasmo per i cine-comics della major, lodando il lavoro di Patty Jenkins e Gal Gadot in Wonder Woman e quello di James Wan per il recente Aquaman.

Voi cosa ne pensate della scelta per il nuovo Batman? E di Zack Snyder? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.

In aggiunta, vi segnaliamo una nuova immagine dello Snyder Cut di Justice League, pubblicata nei giorni scorsi sui social proprio da Snyder: il regista, negli scorsi mesi, ha confermato che la sua versione del film è pronta e che spetterà alla Warner decidere se pubblicarla o meno.