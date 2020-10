The Batman, Wonder Woman esiste anche nell'universo di Matt Reeves! La conferma dal set

Di The Batman, ad oggi, si è parlato perlopiù come di un film slegato da qualunque concetto di universo cinematografico: non sappiamo ancora in che modo evolveranno le cose, ma fino a nuovo ordine il film con Robert Pattinson andrà considerato alla stregua del Joker di Todd Philips.

Naturalmente ciò non vuol dire che le cose non possano cambiare: i multi-versi sono ormai il pane quotidiano dei cinecomic e DC è ben abituata a gestirli (come i fan dell'Arrowverse sanno fin troppo bene), quindi perché non farci un pensierino?

Un piccolo indizio arriva ora proprio dal set di The Batman: nelle nuove foto vediamo infatti una donna e un uomo vestiti rispettivamente da Wonder Woman e da Superman. Fermi, mantenete la calma! Non si tratta di Gal Gadot ed Henry Cavill, ma semplicemente di due comparse in quelli che hanno tutta l'aria di essere dei semplici costumi di Halloween, utili però a confermarci l'esistenza degli altri eroi della Justice League anche nell'universo in cui è ambientato il film di Matt Reeves.

Vi piacerebbe un universo alternativo al DC Extended Universe? Chi vedreste bene in queste nuove versioni di Wonder Woman e Superman? Diteci la vostra nei commenti! Nelle ultime foto dal set di The Batman, intanto, abbiamo visto il nostro Bruce in procinto di compiere un salto della fede in pieno stile Assassin's Creed; in precedenza, invece, avevamo visto riuniti tutti i villain di The Batman... Tranne uno.