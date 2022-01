The Batman, Willem Dafoe è Joker in una nuova imperdibile fan-art

Ora che il clamore per Spider-Man: No Way Home è leggermente calato, il prossimo film su cui i fan dei supereroi hanno gli occhi puntati è senza dubbio The Batman con protagonista Robert Pattinson. Proprio a causa di questo hype, un fan ha realizzato una fan-art che trasforma Willem Dafoe nel prossimo Joker del film.

Come anticipato dal trailer di The Batman, la pellicola si concentrerà sui primi giorni di Bruce Wayne nei panni del supereroe, mentre fa i conti con il suo alter-ego incontrerà Carmine Falcone, Catwoman, l’Enigmista e il Pinguino. Alcuni rumors vorrebbero Barry Keoghan nei panni di Joker ma non sappiamo se effettivamente sarà così dato che non è stato annunciato un nuovo Joker per il film con Pattinson.



Dafoe è noto per aver interpretato Green Goblin e aver ripreso il ruolo proprio in Spider-Man: No Way Home. L'attore ha sempre caratterizzato i suoi ruoli in maniera sorprendente regalandoci interpretazioni uniche e alcuni fan speravano di vederlo nei panni dell’iconico personaggio, a maggior ragione dopo la sua ultima performance come Green Goblin. Sfortunatamente pare che per ora si dovranno accontentare di alcune fan-art. Quest’ultima, che potete vedere in calce alla notizia, è stata creata dall'artista Jaxsonderr e ipotizza brillantemente come sarebbe Dafoe nei panni del Joker.

The Batman uscirà nei cinema il 4 marzo 2022, vi sarebbe piaciuto vedere Dafoe nei panni del personaggio? Fatecelo sapere nei commenti!