The Batman, Willem Dafoe è un inquietante Joker in una nuova stupenda fan art

Diciamocelo chiaramente, Willem Dafoe è nato per vestire i panni di Joker. Nessuno può vantare un sorriso più sinistro ed enigmatico di lui. Eppure, nessuno lo ha mai scritturato per questa parte. Un'incredibile fan art però ci mostra come sarebbe il noto attore statunitense nei panni del pagliaccio per il prossimo film The Batman di Reeves.

Il nuovo progetto sul cavaliere oscuro con protagonista Robert Pattinson si preannuncia come uno dei più eccitanti della DC, complice soprattutto il suo cast stellato. Vedremo infatti artisti del calibro di Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista e Colin Farrell nei panni del Pinguino.

Nessun riferimento è stato fatto al nemico per antonomasia di Batman, molto probabilmente, entrerò a far parte solo nel secondo o terzo film di Reeves dedicato al cavaliere oscuro. Per tale motivazione un designer ha proposto l'attore naturalizzato italiano per questo straordinario personaggio.

Jaxson Derr ha immaginato Willem Dafoe nei panni di un classico principe del crimine. L'attore infatti indossa il classico abito da Joker, il solito trucco bianco e i capelli verdi. I fan hanno chiesto a gran voce di vedere Dafoe come il Joker per anni, quindi sarebbe molto affascinante vederlo coprire questo ruolo, in particolare al fianco di Robert Pattinson, con cui ha recitato insieme ne The Lighthouse del 2019. Entrambe le stelle hanno un ottimo rapporto e godono di una chimica speciale e sicuramente brillerebbero insieme come nemici in questa attesissima trilogia di Matt Reeves.

Sfortunatamente, non c'è certezza che Defoe - che in precedenza aveva interpretato Green Goblin nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi - entrerà a far parte del film DC. Inoltre, va tenuto presente che Willem Dafoe è già sul libro paga della DC poiché attualmente recita come Vulko in Aquaman.

Intanto pare che Micheal Keaton tornerà a vestire i panni di Batman in The Flash mentre molti fan della Snyder Cut vorrebbero che anche Ben Affleck tornasse ad interpretare il noto eroe di Gotham City.