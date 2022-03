The Batman, Warner sospende l'uscita in Russia: 'Monitoreremo la situazione'

Anche il mondo dell'arte e dell'intrattenimento sta prendendo le distanze dalla Russia dopo i tristi avvenimenti delle ultime ore: l'invasione dell'Ucraina ordinata da Vladimir Putin ha dato il via, tra le altre cose, ad un processo di isolamento sempre più severo anche per quanto riguarda tour, eventi sportivi e release cinematografiche.

Dopo l'annuncio da parte di Disney del rinvio di tutte le prossime uscite in Russia, dunque, è arrivata anche la stangata di Warner Bros.: la produzione ha infatti deciso di sospendere momentaneamente l'uscita di The Batman dalle parti del Cremlino, preferendo continuare a monitorare l'evolversi della situazione.

"Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina, Warner Media mette in pausa l'uscita del suo film The Batman in Russia. Continueremo a monitorare le evoluzioni della situazione. Speriamo in una rapida e pacifica risoluzione di questa tragedia" si legge nel breve comunicato rilasciato in queste ore da Warner Bros. stessa.

Una decisione forte alla quale si accoderanno nelle prossime ore, presumibilmente, buona parte delle altre grandi compagnie: vedremo, alla fine di queste terribili giornate, quante e quali saranno state le release posticipate a data da destinarsi per i cinema russi. Tornando a parlare del film, intanto, poco fa Zoe Kravitz ha confermato la bisessualità di Catwoman in The Batman.