The Batman, Warner Bros al settimo cielo: in arrivo un sequel e una serie su Catwoman?

Sembra proprio che il futuro di Robert Pattinson come Batman sarà assolutamente roseo, nonostante i toni plumbei anticipati dal trailer di The Batman presentato l'anno scorso.

Secondo quanto riferito, infatti, sembra che la Warner Bros abbia la massima fiducia in The Batman di Matt Reeves, al punto da aver già dato via libera ad un sequel: ad affermarlo il famoso insider Daniel Richtman (il cui scoop è stato a sua volta confermato da Batman On Film), secondo il quale la major avrebbe già affidato a Reeves la guida del secondo film della saga. Come sappiamo inoltre il franchise di The Batman si espanderà con almeno due spin-off in fase di sviluppo, uno incentrato sulla polizia di Gotham City e ambientato un anno prima degli eventi del primo film e un secondo dedicato al Pinguino di Colin Farrell: secondo Richtman a questi spin-off andranno ad aggiungersene altri due, sempre allo scopo di continuare ad esplorare questo nuovo mondo di Batman creato da Reeves. Uno di questi sarà incentrato sul manicomio Arkham, mentre l'altro si concentrerà sulla Catwoman di Zoe Kravitz.

A tal proposito Robert Pattinson ha svelato che lui e Zoe Kravitz saranno al DC FanDome, che si terrà il prossimo 16 ottobre: secondo voi Warner e DC sveleranno i piani per gli sviluppi della neonata saga? Ditecelo nei commenti, e azzardate le vostre previsioni!

The Batman uscirà il 4 marzo 2022. Il secondo trailer ufficiale debutterà durante l'evento in streaming previsto per la prossima settimana.