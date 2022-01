The Batman, Warner Bros. ha proiettato una versione di prova di quattro ore!

Qualche giorno fa è stata ufficializzata la durata di The Batman, film in uscita diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Se quasi tre ore sembrano tante per alcuni fan, ora si scopre che Warner Bros. ha proiettato una versione di prova di quattro ore.

The Hollywood Reporter riporta la notizia che alcune delle prime proiezioni di prova per il film con Robert Pattinson e Zoe Kravitz prevedessero un taglio di quattro ore. The Batman durerà ufficialmente 2 ore e 47 minuti, e questo senza contare i crediti. I 167 minuti lo rendono il film di Batman più lungo di sempre, superando i 165 minuti di Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan.



Il regista Matt Reeves e la Warner Bros. devono essere molto fiduciosi nel film se non hanno esitato a mostrare al pubblico in anticipo un montaggio della durata di quattro ore. Tuttavia, i fan si chiedono quante scene saranno tagliate dalla versione cinematografica? Naturalmente, quelle scene saranno incluse nel DVD e Blu- Ray ma ci sarà da attendere un po’ prima di vederle.



Reeves ha sorpreso i fan questa settimana pubblicando la colonna sonora principale di The Batman, composta da Michael Giacchino. The Batman uscirà al cinema il prossimo 3 marzo 2022, voi che ne pensate della durata del film? Fatecelo sapere nei commenti!