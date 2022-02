The Batman, Warner Bros. ha ottenuto l'autorizzazione per la distribuzione in Cina

Mentre si continua a parlare del caso della versione censurata di Fight Club in Cina, Warner Bros. ha comunicato di aver ottenuto l'autorizzazione per la distribuzione di The Batman nel complicato mercato cinese, in cui diversi blockbuster occidentali non sono mai arrivati.

Infatti, rimanendo in tema Batman e Warner Bros., vi ricordiamo che, poco più di un paio di anni fa, Joker non era stato distribuito in Cina per via del tono e dei contenuti della pellicola. Nello stesso anno, anche il rilascio dello splendido C'era una volta ad Hollywood era stato cancellato in Cina, probabilmente a causa del modo in cui Bruce Lee è rappresentato nel film di Tarantino. Negli ultimi mesi poi, ha destato scalpore il finale alternativo di Fight Club trasmesso su Tencent Video, scatenando l'indignazione dello scrittore Chuck Palahniuk e del regista David Fincher. Infine, per ragioni ancora sconosciute, in Cina è stata vietata la distribuzione di tutti i film Marvel del 2021: Black Widow, Eternals, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Venom - La furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home.

Dunque, è rincuorante sapere che la distribuzione di un film così promettente come The Batman non sia stata ostacolata dalla censura cinese. In particolare, stando a quanto riportato dall'autorevole Deadline, a trasmettere la bella notizia sono stati Robert Pattinson e Zoe Kravitz attraverso un video pubblicato sull'account ufficiale di Warner Bros. su Weibo, uno dei social network cinesi più popolari.

Nel video in questione, Robert Pattinson inizia con le seguenti parole: "Oggi, ho delle belle notizie per voi", a cui segue Zoe Kravitz: "Il nostro nuovo film, The Batman, sarà rilasciato in Cina". Inoltre, nel video sono anche presenti Paul Dano e Colin Farrell, rispettivamente interpreti dell'Enigmista e del Pinguino.

Al momento, non conosciamo ancora una finestra di lancio per il mercato cinese, mentre vi ricordiamo che l'uscita di The Batman in Italia è prevista per il prossimo 3 marzo.