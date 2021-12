The Batman, Warner Bros. starebbe decidendo tra due montaggi: con o senza Barry Keoghan?

Warner Bros starebbe valutando due diversi montaggi dell’attesissimo The Batman secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, e uno di questi non presenta il misterioso personaggio interpretato da Barry Keoghan.

Qualche settimana fa il web è impazzito per un’altra indiscrezione che vorrebbe Keoghan interpretare il Joker nella pellicola di Matt Reeves. Ancora non sappiamo se questo è vero, ma The Hollywood Reporter afferma che più fonti dicono che la Warner Bros. ha testato due diversi montaggi di The Batman, uno con un certo attore, un altro senza. L'ultima proiezione di test è stata una settimana fa, e ora la decisione verrà presa in base a ciò che piace allo studio.



Keoghan fino ad ora non è mai comparso nel materiale promozionale del film tanto meno nel trailer di The Batman, ma alcuni credono che abbiamo visto il suo personaggio nelle foto dal set. Se non sarà il Joker, Keoghan potrebbe aver ottenuto la parte dell’agente Stanley Merkel, partner di Jim Gordon (Jeffrey Wright), oppure questo rumors serve solo per sviare i fan da quella che sarà effettivamente la parte dell'attore.

The Batman vedrà Robert Pattinson portare una nuova interpretazione inedita del personaggio, con un cast che include anche Colin Farrell come The Penguin, Paul Dano come The Riddler e Kravitz come Zoe Catwoman. L'uscita di The Batman è prevista per il 3 marzo 2022, in quale ruolo vi piacerebbe vedere Keoghan? Fatecelo sapere nei commenti!