The Batman, Warner Bros accelera per trovare l'interprete del Pinguino

Archiviati ufficialmente l'Enigmista e Catwoman con l'ingaggio di Paul Dano e Zoe Kravitz, per completare il cast di antagonisti di The Batman manca solo l'interprete del Pinguino.

Dopo il recente abbandono di Jonah Hill, che era molto più interessato al ruolo dell'Enigmista piuttosto che al Pinguino, come però aveva indicato Reeves, Warner Bros. ha ora in programma di trovare l'ultimo dei tre villain che daranno la caccia al Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson.

Lo studio, secondo quanto riportato da Deadline, aveva preso in considerazione per il ruolo anche a Seth Rogen, che però al momento non ha ancora ricevuta alcuna richiesta ufficiale. Con l'inizio delle riprese previsto per l'inizio del 2020, comunque, è solo questione di tempo prima di sapere chi dovrà raccogliere l'eredità del grande Danny DeVito.

Scritto e diretto da Reeves, The Batman arriverà nelle sale il 25 giugno 2021 e vedrà nel cast anche Jeffrey Right nei panni del Commissario Gordon. Come confermato di recente anche dal co-sceneggiatore Mattson Tomlin, il film porterà per la prima volta sul grande schermo un "Batman in modalità detective".

Chi vi piacerebbe vedere nel ruolo del Pinguino? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Negli ultimi mesi si è candidato con entusiasmo Josh Gad, ma almeno per il momento sembra che Warner stia pensando pensando ad altri attori.