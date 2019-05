The Batman: la Warner ha approvato Robert Pattinson, il contratto prevede almeno tre film

A quanto pare gli screen test per The Batman sono stati favorevoli per Robert Pattinson, dato che Deadline ha appena riferito che la Warner Bros. ha approvato la star come nuovo Bruce Wayne nell'attesissimo prossimo film di Matt Reeves.

Pattinson è stato considerato un favorito nella corsa al mantello del Cavaliere Oscuro perché prima scelta assoluta per il regista, ma la major in queste settimane è stata indecisa tra lui e Nicholas Hoult, e ha voluto vedere entrambi gli attori nel costume di Batman prima di prendere la decisione.

I test, come vi abbiamo riportato, sono avvenuti ieri, ma adesso la decisione è stata ufficialmente presa.

Deadline riporta in aggiunta che The Batman sarà prodotto da Dylan Clark, che ha collaborato con Reeves nei due film de Il Pianeta delle Scimmie. Secondo il magazine, la Warner annuncerà Pattinson nelle prossime ore, definendo "imminente" la presentazione.

Le parti devono elaborare un accordo soddisfacente che includa chiaramente le opzioni su almeno altri due film, cosa che garantirebbe a Pattinson e alla Warner una nuova trilogia su Batman. L'opera non sarà in alcun modo legata al Batman di Ben Affleck, con Deadline che sottolinea come il Bruce Wayne di Pattinson non sarà una versione più giovane di quello visto in Batman vs. Superman e Justice League.

Per altri approfondimenti, scoprite la strabiliante carriera di Robert Pattinson dopo il successo di Twilight.