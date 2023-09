The Batman, ci sono voluti 2 giorni e oltre 70 ciak per questa scena con Robert Pattinson

Era il marzo 2022 quando Everyeye intervistò l'Enigmista di The Batman, ma Paul Dano, in quell'occasione, non rivelò un dettaglio abbastanza sorprendente: la sua ossessione per le riprese multiple! A ricordarcelo è il regista Matt Reeves.

"Paul ama realizzare molte riprese, così come me" ha dichiarato Reeves. "Abbiamo impiegato due giorni sulla scena finale tra lui e Robert Pattinson Batman/ per un totale di 70 o 80 riprese. Paul ama esplorare, lo definirei addirittura come un ossessivo".

Ha inoltre continuato: "C'erano moltissimi momenti in cui, nei panni dell'Enigmista, veniva stimolato da qualcosa e andava su tutte le furie. Impossibile prevedere quando sarebbe successo. Me ne stavo seduto lì, con le cuffie, cercando di soffocare le mie risate perché lui riusciva sempre a sorprendermi. Paul mi chiedeva: 'Troppo pazzo? Troppo eccessivo?'. Allora io: 'No, semplicemente fantastico. Giriamone un'altra'".

Classe '84, Paul Dano viene ricordato non soltanto per la pellicola DC in questione, ma anche per Il petroliere, Innocenti bugie, Swiss Army Man - Un amico multiuso e il recente Dumb Money; inoltre, ha partecipato in serie TV quali Un genio in famiglia, I Soprano e Guerra e pace. Era il 2018 quando diresse il suo primo film, Wildlife.

The Batman, invece, è un film del 2022 diretto da Matt Reeves e con un cast che comprende, oltre a Dano, anche attori del calibro di Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright e John Turturro. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di The Batman.

Assisteremo mai a un secondo capitolo della saga? Se sì, Paul Dano parteciperà? In tal caso, siamo sicuro che ci regalerà una performance entusiasmante come quella del primo capitolo.