The Batman vola negli USA: esordio da sogno al box-office casalingo!

Che Warner Bros. avesse puntato molto su The Batman era facile prevederlo: il film con Robert Pattinson è stato spinto sin dal primo momento dalla macchina promozionale delle grandi occasioni, com'era ovvio che fosse per un film che vuole riportare il Cavaliere Oscuro ai fasti di un tempo dopo la discussa parentesi SnyderVerse.

A tal proposito, i primi numeri sembrano effettivamente (e prevedibilmente) dar ragione alla produzione: mentre The Batman domina il botteghino italiano, infatti, il film di Matt Reeves fa segnare un esordio da sogno anche e soprattutto al box-office casalingo, portando a casa durante le sole anteprime di giovedì scorso ben 21.6 milioni di dollari.

Le proiezioni di Warner Bros. parlano di un'apertura da 90 milioni di dollari negli Stati Uniti, ma altri analisti parlano di 115 milioni come obbiettivo più che realistico (i 90 milioni sono stati facilmente raggiunti, ad esempio, da Venom: La Furia di Carnage, che durante le anteprime aveva fatto registrare un più modesto incasso di 11.6 milioni): se queste cifre dovessero trovare conferma, The Batman risulterebbe il secondo film a sfondare il muro dei 100 milioni al box-office USA nell'era post-COVID, secondo solo a Spider-Man: No Way Home.

E voi, siete già andati a vedere The Batman? Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti! In queste ore, intanto, Matt Reees ha parlato del ruolo di Barry Keoghan nel film con Zoe Kravitz e Colin Farrell.