The Batman: le voci su Kit Harington potrebbero essere infondate

All'inizio di questa settimana vi avevamo riportato che la Warner Bros. stava lavorando su alcuni nuovi prototipi della bat-tuta utilizzando come modello Kit Harington, la star de Il Trono di Spade.

La cosa aveva fatto nascere parecchi rumor secondo i quali l'attore avrebbe ereditato il mantello di Ben Affleck nel prossimo film di Matt Reeves, The Batman. E ieri, con la notizia che Henry Cavill potrebbe (o non potrebbe) lasciare il suo iconico ruolo di Superman, il caos in casa DC si è fatto sempre più tonante.

Caos che continua a riecheggiare sui vari social, ora che a quanto pare sarebbe arrivata la smentita sul "caso Harington".

L'editore di Entertainment Weekly James Hibberd ha infatti rivelato che l'agente di Harington non sa assolutamente nulla della vicenda e che l'attore non ha mai parlato di The Batman né con la Warner né tanto meno con Reeves. Questo ovviamente non significa necessariamente che lo studio non sia interessato a lui, ma potrebbe essenzialmente confermare che in questo momento Il Re del Nord Jon Snow non è in trattative per diventare Bruce Wayne.

L'unica cosa certa, per il momento, è che il futuro di Ben Affleck a Gotham City sembra sempre più a rischio. Che ne pensate di questa vicenda? Secondo voi Kit Harington è la scelta giusta per interpretare il Cavaliere Oscuro? Fatecelo sapere nei commenti!