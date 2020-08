The Batman, la voce da Cavaliere Oscuro di Pattinson a confronto con le iterazioni passate

In attesa di poter vedere del nuovo materiale, il primo ed esaltante teaser trailer di The Batman ci ha rivelato anche la voce da Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, e un nuovo video approdato da poco online ha deciso di metterla a confronto con le voci delle altre iterazioni del personaggio DC.

L'idea è che sia un timbro ottenuto naturalmente, ma non è detto che nel costume possa celarsi qualche distorsore, anche se a primo udito non sembrerebbe.



In una recente intervista, Matt Reeves ha parlato delle funzionalità del nuovo costume di Batman: "L'idea di base è che se l'è fatto da solo, quindi c'era bisogno di vedere in che modo avrebbe funzionato e se poteva muoversi agevolmente al suo interno, come qualcosa che ancora deve evolversi. Si avvicina molto anche all'idea del soggetto, siamo al secondo anno di attività di Batman, quindi lo indossa ogni notte, va a caccia di guai. Lo vedi e noti che si sono delle discrepanze. Tutti i dettagli del costume sono il frutto del dialogo tra me e i costumisti e con Rob estremamente coinvolto".

Il cast del film vede Robert Pattinson nei panni di Batman e Paul Dano nelle vesti di Edward Nygma/Enigmista, oltre a numerose star che sono state scelte per questa nuova versione cinematografica dell'iconico personaggio DC.

