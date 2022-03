The Batman ha già vinto il suo primo premio! Il film ottiene il Seal of Distinction

Mentre si parla già della possibilità di rivedere The Batman agli Oscar 2023, il film scritto e diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson ha già portato a casa il suo primo premio ufficiale.

Come potete vedere in calce all'articolo, si tratta del 'Seal of Distinction' della Critics Choice Association, assegnato in seguito alle numerose recensioni positive ottenute dal cinecomic DC Films dalla stampa hollywoodiana. Il sindacato dei critici ha condiviso la notizia sul proprio account ufficiale del social network Twitter: "Congratulazioni al cast e alla troupe di The Batman. Il film ha guadagnato il 'Critics Choice Seal of Distinction' dell'associazione della critica" si legge nel post, chiuso dalla votazione di quattro stelle.

Per chi non lo sapesse, il Seal of Distinction della Critics Choice Association viene assegnato ai nuovi film appena usciti al cinema che ricevono un punteggio elevato nella media dei voti delle recensioni della critica. Tra i film di recente pubblicazione premiati col Seal of Distinction citiamo Spider-Man: No Way Home di Jon Watts e Cyrano di Joe Wright.

The Batman è attualmente in programmazione nei cinema italiani. Mentre i fan attendono notizie definitive su un annuncio relativo al sempre più certo sequel, per altre letture ecco le prime dichiarazioni ufficiali di Barry Keoghan sul suo ruolo misterioso in The Batman.