The Batman, quali villain nel sequel? Ecco i preferiti dai fan

Una nuova versione di Batman è appena sbarcata nelle sale cinematografiche, grazie anche al lavoro di Matt Reeves alla regia e Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne. Chiaramente ad ogni nuovo Batman corrisponde una rinnovata versione dei villain che popolano il mondo oscuro di Gotham City. Ma nel prossimo film?

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di The Batman. Warner Bros. non ha ancora ufficializzato un seguito di The Batman ma questi primi grandi risultati al box-office del film di Matt Reeves potrebbero davvero essere il preludio ad un nuovo capitolo.

Batman al cinema mancava dall'ultima comparsa di Ben Affleck nel ruolo di Bruce Wayne per la regia di Zack Snyder, sia in Batman vs Superman - Dawn of Justice che in Justice League.



In The Batman ci sono l'Enigmista di Paul Dano, il Pinguino di Colin Farrell, il boss mafioso Carmine Falcone interpretato da John Turturro e l'ambigua Selina Kyle/Catwoman. Oltre all'ombra del Joker di Barry Keoghan intravista nel finale.

Sui social è già partita la votazione su quale nuovo cattivo introdurre nel film. Tra i più votati ci sono indubbiamente Mr. Freeze, interpretato da Arnold Schwarzenegger nel rinnegato Batman & Robin, lo Spaventapasseri, già visto nella trilogia di Nolan con il volto di Cillian Murphy, e l'organizzazione criminale chiamata Corte dei Gufi, rappresentata nella serie Gotham e nel film animato Batman vs. Robin.





E voi? Quale villain vorreste vedere in un ipotetico e molto probabile sequel? Nel frattempo scoprite tutto quello che c'è da sapere sul film leggendo l'approfondimento su The Batman.