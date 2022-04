The Batman, la versione home video conterrà due scene tagliate: ecco quali!

Mentre The Batman si prepara ad arrivare in digitale, Collider apprende una notizia in esclusiva: l'uscita home video del film includerà due scene eliminate, una con il Joker e una incentrata su Catwoman e il Pinguino che durerà un minuto e mezzo.

Una notizia sicuramente ghiotta per i fan del film, che potranno così godersi i momenti tagliati dal lungo film di Reeves. La prima scena, quella con il Joker di Barry Keoghan, è stata pubblicata lo scorso 24 Marzo, e ci ha presentato il personaggio che molti si aspettavano di vedere già nel corso della pellicola. Un'interpretazione, quella vista nella scena tagliata, che ha conquistato molti fan, incuriositi da questa nuova versione del personaggio, che avremo sicuramente modo di conoscere in un sequel.

Nell'altro momento eliminato, totalmente inedito, vediamo invece Selina Kyleche che incontra Oswalt Cobblepot alias Il Pinguino, al 44 Bellow Club, luogo da lui gestito. Non sappiamo bene di cosa parlano i due nella scena in questione, ma è giusto ricordare che Kyle e Cobblepot non vanno d'accordo, soprattutto perché Kyle quando l'incontro avviene sta cercando la sua coinquilina scomparsa che un tempo lavorava al club.

E voi, siete curiosi di vedere queste due scene eliminate? Fatecelo sapere nei commenti!