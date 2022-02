The Batman uscirà anche in Russia? Il box office punta gli occhi su Warner Bros.

Mentre manca ormai pochissimo all'uscita di The Batman, l'industria cinematografica e gli analisti del box office mondiale puntano gli occhi sulla strategia che la Warner Bros. attuerà per il mercato della Russia, nazione attualmente incandescente coinvolta nel conflitto con l'Ucraina.

In un illuminante rapporto pubblicato da IndieWire, infatti, viene analizzato come il box office russo dipenda quasi esclusivamente dai blockbuster hollywoodiani: l'anno scorso, ad esempio, il migliore incasso al botteghino della Russia per il 2021 è stato Venom: Let There Be Carnage, mentre gli unici due titoli locali entrati in top 10 - "Upon the Magic Roads" e "The Last Warrior: Root of Evil" - erano coproduzioni rispettivamente Sony e Disney.

Al momento basta un rapido controllo sui principali siti web delle catene cinematografiche di Mosca per accorgersi che in Russia The Batman è previsto per il 2 marzo, con biglietti in vendita per orari e proiezioni specifici. I film più attesi solitamente escono in Russia parallelamente all'uscita mondiale, come spesso accade anche Ucraina (l'esempio più recente è stato Uncharted, prima dello scoppio della guerra). Eppure, secondo IMDb Pro, l'Ucraina non aveva ancora fissato una data di apertura per The Batman prima dell'invasione.

Come abbiamo visto in questi giorni, la Russia è stata espulsa da diversi settori, dall'Eurovision Song Contest alla Formula 1, incluso il cambio di sede della finale di Champions League, e adesso la Warner Bros. si trova in una posizione davvero poco invidiabile: è infatti l'unico degli studios principali ad avere un importante film in uscita. E mentre la Disney, nei più recenti documenti relativi al botteghino, ha indicato la Russia come il terzo mercato internazionale più forte per Assassinio sul Nilo, la Warner si ritrova 'sola' con The Batman tra le mani, con Sony e Paramount che osservano da lontano in attesa delle uscite di Morbius (il 31 marzo in Russia) e The Lost City (il 7 aprile).

Ma c'è anche un altro dato interessante da tenere in conto: The Batman uscirà in Russia con la Karo Premiere Films, che detiene la licenza per i titoli Warner e New Line nel paese. I titolari di licenza internazionale di solito ricevono la maggior parte del noleggio del film guadagnato nelle sale e pagano di tasca propria gran parte, se non tutte, le spese di marketing. Le sanzioni alle banche russe e il loro allontanamento dal sistema di transazioni bancarie internazionali SWIFT potrebbero complicare la capacità degli studi locali di raccogliere entrate, per non parlare delle restrizioni che il governo russo potrebbe imporre. In base a tale accordo, non si sa quanto controllo abbia la Warner sul rilascio di The Batman, dunque è possibile che anche se la major volesse 'bloccare' il film - che sarebbe una forte presa di posizione politica - potrebbe avere le mani legate.

Al momento la Motion Picture Association, che rappresenta gli interessi degli studi americani sia negli Stati Uniti che a livello internazionale, non ha commentato la situazione. Per altre letture, ecco 5 film ucraini da vedere sul conflitto con la Russia.