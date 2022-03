The Batman a rischio flop in Cina: le previsioni di incasso dimezzate a causa del COVID

Con l'uscita di The Batman nelle sale cinesi questo weekend, gli analisti hanno già avanzato le prime previsioni di incasso con la pellicola di Matt Reeves che dovrebbe tranquillamente oltrepassare il traguardo del mezzo miliardo di dollari con molta facilità. Il film sta continuando a incassare molto bene anche nelle nostre sale, le previsioni.

Dopo aver superato i 400 milioni al box-office, The Batman si prepara a raggiungere il traguardo dei 500 milioni che dovrebbe anche senza bisogno dell'uscita del film nelle sale cinesi questo weekend. Tuttavia, secondo le ultime previsioni avanzate dagli analisti del settore, pare che queste non siano molto buone per la pellicola con Robert Pattinson. Un cinecomic di tale richiamo era atteso per un grande successo in Cina, in linea o dalle parti di quanto fatto da Spider-Man: No Way Home e invece saremo ben lontani dalle stesse cifre.

Secondo le prime stime, infatti, The Batman avrebbe dovuto esordire con 25-30 milioni di dollari al primo weekend in Cina ma adesso con gli ultimi aggiornamenti quelle cifre si sono quasi dimezzate. Questo non è dovuto a un improvviso disinteresse verso i film americani, ma al fatto che il 30% dei multisala in Cina saranno chiusi a causa di un nuovo aumento di contagi di COVID. Già una prima vittima di queste chiusure è stata Uncharted, ma The Batman dovrebbe fare anche peggio.

Nelle sale italiane, The Batman ha incassato un totale di 7.1 milioni di euro confermandosi ancora al primo posto in classifica anche nella giornata di ieri, un martedì. Gli 8 milioni entro la fine del weekend sono alla portata. Attualmente l'incasso globale della pellicola si attesta su 472 milioni di dollari con il traguardo del mezzo miliardo che potrebbe essere raggiunto anche domani.

