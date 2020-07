The Batman è ufficialmente slegato dal DCEU? Facciamo chiarezza

L'annuncio di una serie tv per HBO Max ambientata nell'universo di The Batman spinge a chiedersi quale sia effettivamente questo universo, e fin dove si espande... Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Il nuovo accordo tra Matt Reeves e Warner Bros. Television sta già dando i suoi frutti.

Come annunciato poco fa, infatti, una nuova serie tv in sviluppo per la piattaforma streaming di WarnerMedia, HBO Max, è in lavorazione da parte di Reeves, la sua compagnia di produzione (6th & Idaho) e Terence Winter, e "sarà ambientata nel mondo che Reeves sta creando per il lungometraggio di Batman, con l'intento di lanciare un nuovo universo di Batman su più piattaforme" si legge dall'articolo di Variety.

E ancora: "Questa è un'opportunità incredibile non solo per poter espandere la visione del mondo che sto creando nel film, ma per poterla esplorare in modo approfondito e dettagliato, qualcosa che solo un format di questo tipo può permettere" afferma Reeves.

Messa così sembrerebbe proprio che il film con Robert Pattinson (e il suo spin-off seriale) facciano parte di un mondo a sé stante, che non si cura di ciò che accade nel resto del DCEU.

Ma questo vorrà dire che non vi saranno futuri collegamenti con il resto delle pellicole DC partorite negli ultimi anni? È difficile dirlo.

Certo, se nel film di Flash verrà davvero esplorato il Multiverso, includendo anche Battinson, le carte in tavola potrebbero presto cambiare. Tutto sta a vedere come Warner Bros. deciderà di giocarsi questa mano...

The Batman sarà nelle sale a partire dal 1 ottobre 2021.