The Batman è ufficialmente il film più atteso del 2022: quali sono gli altri?

Stando ai dati raccolti da un recente sondaggio, The Batman di Matt Reeves, il cinecomic DC Films con Robert Pattinson e Zoe Kravitz, è il film più atteso in assoluto tra quelli in uscita nel 2022.

Ma quali sono gli altri? Il noto portale IMDb ha pubblicato la classifica dei film più attesi del 2022 e, oltre a segnalarvi la presenza di The Batman al primo posto (a proposito, scoprite questi nuovi indizi su The Batman), qui sotto vi proponiamo la top ten completa: IMDb, portale che ospita oltre 200 milioni di visitatori al mese, determina la lista dei titoli più attesi in base alle effettive visualizzazioni delle pagine di ciascun film, e questi dati esclusivi e definitivi derivano dalle classifiche di IMDbPro, che vengono aggiornate settimanalmente durante tutto l'anno.

L'elenco completo dei film più attesi del 2022 è il seguente:

The Batman Scream Thor: Love and Thunder Top Gun: Maverick Killers of the Flower Moon Jurassic World: Dominion Doctor Strange in the Multiverse of Madness Mission: Impossible 7 Uncharted The Flash

Tra questi dieci titoli citati - nei quali fa rumore l'assenza di Avatar 2 - ci sono anche i vostri film più attesi per il 2022? E quale titolo attendete di più tra quelli della classifica di IMDb? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altre notizie sul cavaliere oscuro, guardate il nuovo trailer internazionale di The Batman.