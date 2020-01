The Batman, ufficialmente confermati i ruoli di Peter Sarsgaard e Jayme Lawson

Ora che sono iniziate le riprese di The Batman, sono stati finalmente svelati i dettagli sui ruoli di Peter Sarsgaard e Jayme Lawson, fino ad oggi tenuti nascosti dalla produzione.

La Warner Bros. ha infatti fornito un comunicato stampa ufficiale, nel quale viene segnalato che Sarsgaard interpreterà un procuratore distrettuale di Gotham City di nome Gil Colson, e quindi non sarà Harvey Dent come invece molti fan avevano ipotizzato dopo l'annuncio dell'ingresso della star nel cast. La Lawson invece interpreterà la candidata sindaco Bella Reál.

Ora che le riprese sono finalmente in corso nel Regno Unito, non resta che attendere prossime notizie e nuovi aggiornamenti relativi a immagini e a quant'altro: nel frattempo, vi rimandiamo ai recenti dettagli sulla sceneggiatura del film.

Ricordiamo che il film è scritto e diretto da Matt Reeves (Cloverfield, Il Pianeta delle Scimmie): nel cast Robert Pattinson (Tenet, The Lighthouse, Good Time), Zoë Kravitz (Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, Mad Max: Fury Road), Paul Dano (Prisoners, Il Petroliere), Jeffrey Wright (Panama Papers, Casino Royale, Hunger Games), John Turturro (Barton Fink, Il Grande Lebowski, Fratello Dove Sei?), Andy Serkis (Black Panther, Il Signore degli Anelli) e Colin Farrell (The New World, True Detective, The Lobster). Reeves e Dylan Clark figurano tra i produttori, mentre Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada e Chantal Nong Vo sono produttori esecutivi.

Il film arriverà al cinema il 25 giugno 2021.