The Batman, su Twitter l'esilarante sceneggiatura parodia del film con Robert Pattinson

Una nuova sceneggiatura per l'attesissimo The Batman scritta da un'intelligenza artificiale con il prezioso 'aiuto' del comico Keaton Patti è stata pubblicata online sul social network Twitter per ingannare l'attesa a pochi giorni dal DC FanDome.

Il copione, originario dell'anno scorso ma tornato di tendenza in questi minuti, si rifà alla costante battaglia del Cavaliere Oscuro controil Joker e soprattutto scherza anche con il fatto che Bruce Wayne non ha mai superato la morte dei suoi genitori.



Sarebbe divertente vedere una versione animata di questa storia, anche se probabilmente non c'è alcuna possibilità che venga annunciata al DC FanDome la prossima settimana, quando per la prima volta la Warner Bros. presenterà al mondo immagini esclusive di The Batman. Voi che ne dite? Date un'occhiata in calce all'articolo!

Vi ricordiamo che The Batman arriverà nei cinema di tutto il mondo l'1 ottobre 2021. Il film è scritto e diretto da Matt Reeves, acclamato regista di Cloverfield e la saga de Il Pianeta delle Scimmie, e racconterà una storia noir incentrata su una lunga indagine investigativa e ambientata nel secondo anno di attività di Bruce Wayne come protettore di Gotham City. Nel cast Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, Zoe Kravitz in quelli di Catwoman, Paul Dano in quelli dell'Enigmista e Colin Farrell in quelli del Pinguino, mentre Jeffrey Wright sarà James Gordon e Andy Serkis il maggiordomo Alfred.

Per altri approfondimenti ecco il programma completo del DC FanDome.