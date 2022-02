The Batman: un tweet già cancellato svela la presenza di SPOILER nel film?

Il nuovo spot di The Batman ha mostrato scene inedite con Enigmista e Catwoman, ma la sensazione che il film di Matt Reeves nasconda molto più di ciò che è stato mostrato dal materiale promozionale è molto forte tra i fan e un tweet sospetto apparso sui social l'ha appena alimentata.

Un tweet quasi immediatamente cancellato dal social ha mostrato infatti un'immagine dell'attore Barry Keoghan nei panni del Joker, apparentemente tratta dal film con Robert Pattinson (e presumibilmente rubata da una proiezione interna agli studios Warner). Da internet però come saprete non scompare niente, e infatti la foto è rimbalzata subito su Reddit, portale sul quale gli utenti adesso ne stanno discutendo la presunta legittimità.

Come potete vedere in calce, la foto sembra mostrare Keoghan in qualche tipo di abbigliamento da prigioniero, come quello che potrebbe indossare un detenuto dell'Arkham Asylum: l'immagine originale non proveniva da un account Twitter verificato o con un grande seguito, né dai noti leaker che in precedenza avevano già anticipato la presenza di Joker nel film di Matt Reeves, quindi al momento è impossibile stabilire se si tratti di una foto autentica o di un falso realizzato ad arte. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo comunque che, nel novembre 2021, il fratello di Keoghan, Eric Keoghan, si era lasciato sfuggire sui social un post (anche in questo caso immediatamente cancellato) in cui diceva: "Mio fratello che interpreta il JOKER nel nuovo Batman è una roba incredibile" Stuff". A livello ufficiale, Barry Keoghan è indicato nel cast come Stanley Merkel, un ufficiale del dipartimento di polizia di Gotham City: l'attore non ha mai discusso del suo ruolo con la stampa.

Per altri approfondimenti guardate il teaser trailer della DC per il 2022 con immagini tratte da tutti i film in uscita, The Batman, Black Adam, The Flash e Aquaman & The Lost Kingdom.