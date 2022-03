The Batman, la truccatrice sugli occhi di Robert Pattinson: 'Un look perfettamente emo'

Il nuovo ritratto di Bruce Wayne / Batman offerto da Robert Pattinson nel film di Matt Reeves ha già l'appellativo di Batman Emo tra gli appassionati e anche tra i detrattori della pellicola, ma la truccatrice del film in una recente intervista ha spiegato che quello era proprio il look che la produzione ricercava per questo personaggio.

In una recente intervista concessa a Polygon, Naomi Donne, la responsabile del trucco di The Batman, ha offerto il suo punto di vista nello specifico degli occhi di Bruce Wayne una volta che questi rimuove il suo costume da Batman rivelando il trucco nero sugli occhi per diventare tutt'uno con il cappuccio del Cavaliere Oscuro.

"Matt [Reeves] ci teneva molto che ci fossero dei resti [del trucco degli occhi] quando si toglieva il cappuccio", ha spiegato Donne. "Così abbiamo spinto su questo punto. Abbiamo effettivamente tolto il cappuccio e guardato cosa era rimasto, e abbiamo usato quello. È davvero difficile togliere il trucco nero degli occhi, e abbiamo usato questo fattore". Polygon spiega che lo "sguardo emo perfettamente calibrato" di Batman era un mix di "pigmento, un eyeliner cremoso, una matita e un trucco di vernice liquida".

"E poi", ha aggiunto Donne, "per renderlo più luminoso, abbiamo usato questo pigmento leggermente scintillante per dargli un po' di luce, in modo che riflettesse le luci nello stesso modo in cui lo avrebbe fatto il suo Batsuit". Ha anche parlato di come Kurt Cobain sia servito da ispirazione per il look di Pattinson, il che non è una sorpresa considerando che la musica dei Nirvana è presente nel film. La canzone Something in the Way si può sentire per ben due volte in The Batman.

Su queste pagine trovate la recensione di The Batman, più le modifiche al canone di The Batman spiegate bene.