The Batman trionfa al box office: superati i 500 milioni d'incasso nel mondo

Dopo il grande esordio al box office, The Batman non accenna a fermarsi, infatti è stato appena comunicato che il il nuovo cinecomic DC con Robert Pattinson ha superato i 500 milioni di dollari d'incasso, divenendo l'ottavo film a raggiungere questo risultato da quando i cinema hanno riaperto.

Così, in seguito all'enorme successo di Spider-Man: No Way Home, anche The Batman è riuscito a riempire nuovamente le sale cinematografiche, ancora più in crisi dopo l'arrivo della pandemia. Difatti, come scritto in apertura, sono stati solamente otto i film capaci superare il mezzo miliardo d'incasso in epoca COVID. Tra l'altro, di questi otto solamente cinque provengono da Hollywood, mentre i rimanenti sono di produzione cinese.



I film in questione, oltre a The Batman, sono il già citato Spider-Man: No Way Home, No Time to Die, Fast & Furious 9 e Venom: La Furia di Carnage dagli USA; dalla Cina, invece, troviamo The Battle at Lake Changjin, Hi, Mom e Detective Chinatown 3.



Inoltre, grazie a questi risultati, The Batman è anche divenuto il maggior successo per Warner Bros. dalla riapertura, primato che precedentemente apparteneva a Godzilla vs Kong con 468 milioni.

Comunque, secondo le previsioni, gli incassi di The Batman dovrebbero continuare a crescere per tutto il mese di marzo, vista l'assenza di grossi competitor al botteghino, oltre al debutto del film in grossi mercati ancora inesplorati, su tutti quello cinese. Teniamo però a precisare che le ultime analisi riportano il rischio di un flop in Cina per The Batman, a causa di un nuovo aumento di contagi nel territorio cinese.

Infine, in attesa di dati ufficiali, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di The Batman e vi invitiamo a farci sapere la vostra sulla pellicola di Matt Reeves, da noi molto apprezzata.