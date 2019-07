The Batman: il tre volte premio Oscar Robert Richardson sarà il direttore della fotografia

In mezzo ai tanti rumor che circondano la pre-produzione di The Batman, arriva finalmente qualche annuncio ufficiale: stando a quanto riportato da Discussing Film in esclusiva, infatti, la fotografia del film di Matt Reeves sarà curata dal grande Robert Richardson.

Classe 1955, Richardson insieme ad Emmanuel Lubezki e il nostro Vittorio Storaro è uno dei soli tre direttori della fotografia ad aver vinto tre Oscar, nel 1991 per JFK, nel 2004 per The Aviator e nel 2011 per Hugo.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi registi della storia del cinema, tra i quali Oliver Stone, Martin Scorsese e Quentin Tarantino, stringendo con tutti e tre un lunghissimo sodalizio artistico (ben 11 film con Stone, 5 con Scorsese e 5 con Tarantino, compreso l'imminente C'Era Una Volta a Hollywood).

The Batman sarà la sua prima collaborazione con Matt Reeves, nonché la sua prima esperienza nel genere cine-comic.

Altre voci più o meno recenti parlano della presenza di alcuni villain come il Pinguino, l’Enigmista e Due Facce, con la storia che sarà ispirata a Il Lungo Halloween.