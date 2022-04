The Batman, trapela una nuova scena eliminata! Pinguino incontra Catwoman

The Batman è disponibile da oggi in digitale in Italia e dagli Stati Uniti sul web è trapelata una nuova scena eliminata dal montaggio finale, scena che include un incontro inedito tra Catwoman e Pinguino.

La sequenza attualmente non è stata pubblicata ufficialmente dalla Warner Bros. com'è stato per la scena di Joker di Barry Keoghan, dunque non ve la mostreremo all'interno dell'articolo, ma è la stessa rivelata da Collider in un articolo esclusivo di qualche giorno e racconta un colloquio tra Catwoman e Pinguino nel club 44 Below.

La sequenza è una versione estesa della 'missione sotto copertura' che Batman affida a Catwoman, quando a circa un terzo del film Bruce impianta a Selina le già iconiche videocamere lenti a contatto di Batman e le chiede di infiltrarsi nel locale notturno. Non è chiaro il motivo per cui la scena eliminata sia stata lasciata in sala montaggio, anche perché sembra anticipare il già annunciato spin-off di Pinguino, la serie tv attualmente in produzione per la piattaforma di streaming on demand HBO Max. Il regista di The Batman, Matt Reeves, sarà il produttore esecutivo insieme a Colin Farrell, Dylan Clark e Lauren LeFranc, che saranno anche showrunner.

