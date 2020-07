The Batman: trailer, trama e tutto quello che c'è da sapere sul film con Robert Pattinson!

C'è ancora un fitto alone di mistero ad avvolgere The Batman di Matt Reeves, ma ciò che è stato diramato dalla Warner Bros. proposito della nuova saga DC Films con protagonista Robert Pattinson basta a rendere il film fra i più attesi del prossimo futuro.

L'opera sarà il primo capitolo di un nuovo franchise separato dal DC Extended Universe, la cui seconda uscita sarà una serie tv sul dipartimento di polizia di Gotham City in sviluppo per HBO Max (se si tratterà di un prequel del film o di un sequel non è ancora noto attualmente). Reeves, famoso per gli acclamati ultimi due capitoli della saga de Il Pianeta delle Scimmie, il primo Cloverfield e l'horror Blood Story (remake del svedese Lasciami Entrare) ha co-scritto la sceneggiatura con Mattson Tomlin, sceneggiatore che vedremo all'opera fra qualche giorno su Netflix col film Project Power.

Per l'ambizioso progetto, un noir che si focalizzerà sulle abilità di investigatore del supereroe e partirà nel secondo anno di attività di Bruce Wayne come Cavaliere Oscuro di Gotham, la Warner Bros. ha riunito un cast d'eccezione che include Robert Pattinson nei panni di Batman, Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Jeffrey Wright come James Gordon. Inoltre, tra i personaggi più noti dell'universo di Batman che compariranno nel film sono stati confermati Catwoman (Zoe Kravitz), il Pinguino (Colin Farrell) e l'Enigmista (Paul Dano), mentre John Turturro sarà il mafioso Carmine Falcone. Il ruolo più misterioso è quello del procuratore distrettuale Gil Colson, interpretato da Peter Sarsgaard, un personaggio che alcuni credono possa essere un sostituto per il ben più famoso Harvey Dent/Due Facce.

Per quanto riguarda trailer e teaser vari ed eventuali, ricordiamo che il primo first look ufficiale è arrivato all'inizio di quest'anno quando Matt Reeves ha pubblicato una clip del camera-test di Pattinson rivelando il nuovo costume dell'iconico supereroe, video che ha anche lasciato ascoltare qualche frammento della colonna sonora dark e noir del compositore Michael Giacchino. Le foto trapelate dal set hanno anche anticipato la Bat-moto, una misteriosa alleata col volto coperto da un casco (probabilmente Catwoman in borghese), un grosso funerale e una banda di criminali con i volti truccati da clown scheletrici.

Nuove anticipazioni ufficiali, sotto forma di foto, camera-test o addirittura un trailer vero e proprio, si suppone arriveranno al DC FanDome, convention streaming prevista per il prossimo 22 agosto durante la quale DC Films presenterà tutti i suoi progetti in uscita. Con le riprese nel Regno Unito interrotte per il coronavirus, la produzione dovrebbe ripartire a settembre: nel frattempo la data di uscita originale prevista per il 25 giugno 2021 è stata modificata con quella dell'1 ottobre 2021.