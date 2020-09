The Batman, il trailer svela la presenza della Corte dei Gufi nel film di Matt Reeves?

Toccherà attendere ancora un po' per questo The Batman: la positività di Robert Pattinson al coronavirus ha ovviamente sconvolto i piani della produzione, ragion per cui ora come ora non resta altro da fare che ingannare l'attesa partorendo ipotesi e teorie su ciò che vedremo o non vedremo nel film di Matt Reeves.

Ad attirare l'attenzione dei tanti fan del giustiziere di Gotham è stato, ad esempio, un elemento presente nel trailer di The Batman rilasciato durante il DC FanDome: si tratta della figura di un gufo ben visibile sul biglietto lasciato al nostro Bruce dall'Enigmista. Capito l'antifona?

Ebbene sì, secondo molti fan e siti specializzati (la voce è stata lanciata dal noto sito ScreenRant) potrebbe essere proprio la Corte dei Gufi il grande villain segreto con cui dovrà confrontarsi (in questo film o in un eventuale sequel) il Batman di Robert Pattinson.

La teoria segue l'ipotesi secondo cui l'Enigmista avrebbe scoperto l'esistenza della nota società segreta che tiene le redini di Gotham, e tramite quel biglietto starebbe cercando di mettere il suo rivale sulla strada giusta. Pensate possa essere un'idea valida? Fateci sapere la vostra nei commenti!

Tornando a cose più concrete, vediamo quando potranno ripartire le riprese di The Batman considerate le condizioni di salute di Pattinson; i fan, intanto, non possono far altro che augurare una pronta guarigione al protagonista di The Batman.