The Batman, nuovo trailer con scene inedite durante l'All Star Game di NBA

Dopo lo sneak peak di The Batman dei giorni scorsi, il cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer inedito.

Il filmato, presentato in anteprima durante l'All Star Game dell'NBA, è disponibile in calce all'articolo e vede l'Enigmista minacciare Batman avvertendolo: "Questa è la tua eredità, Bruce Wayne". Cosa ve ne pare del video promozionale? Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che The Batman non sarà una storia di origini e avrà luogo in un universo narrativo alternativo rispetto al 'principale' DCEU sviluppato dalla DC Films con i propri precedenti cinecomics: il film avrà luogo durante il secondo anno di attività del Cavaliere Oscuro a Gotham City e vedrà Bruce Wayne calarsi come non mai nel sottobosco criminale della città per fermare il misterioso serial killer Enigmista.

Il cast del film, oltre a Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, include anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano nel ruolo di Edward Nashton/l'Enigmista, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore distrettuale Gil Colson, Jayme Lawson nei panni del candidato sindaco Bella Reál, Andy Serkis nei panni di Alfred e Colin Farrell nei panni di Oswald "Pinguino" Cobblepot. Inoltre, secondo rumorose voci di corridoio, Barry Keoghan interpreterà una nuova versione di Joker, con l'attore di Eternals elencato nel cast ufficiale del film nei panni di un personaggio anonimo conosciuto come 'prigioniero di Arkham'.

The Batman uscirà nelle sale italiane dal 3 marzo, i biglietti sono ora in vendita.