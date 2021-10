The Batman, il trailer con Robert Pattinson rifatto come la serie animata anni '90!

Se non ne avete ancora avuto abbastanza del nuovo trailer di The Batman presentato durante il più recente DC FanDome, un fan ha creato per voi un video imperdibile rifacendo il filmato promozionale del film con Robert Pattinson utilizzando spezzoni della serie animata di Batman.

Come potete vedere nel filmato all'interno dell'articolo, riproducibile nel player in alto, lo youtuber Darth Blender ha realizzato un trailer di The Batman combinando l'audio del film scritto e diretto da Matt Reeves con diverse scene di Batman Animated Series: il video sincronizza letteralmente alla perfezione i ritmi e l'azione del trailer del prossimo cinecomic DC Films con i filmati della serie animata, arrivando persino a trovare - grazie a quella che dev'essere necessariamente una conoscenza enciclopedica del materiale - una clip della Batmobile della serie animata che emerge dalle fiamme, citando la sequenza già cult che chiude il trailer con Robert Pattinson. Il titolo dell'opera realizzato da Darth Blender? “The Batman Animated”, ovviamente, già definito un capolavoro dai numerosi follower dello youtuber. E come dargli torto?

Ricordiamo che, oltre a The Batman e alle serie tv spin-off in lavorazione per HBO Max, Matt Reeves ha anche unito le forze con l'amico di una vita JJ Abrams e col famoso animatore Bruce Timm, padre della serie animata di Batman degli anni '90, per realizzare Batman Caped Crusader, un nuovo show animato dedicato al mondo del cavaliere oscuro: anche questo progetto è stato presentato durante il DC FanDome 2021, dove è stato anticipato che la serie avrà toni molto maturi e rileggerà da cima a fondo l'universo di Batman.

The Batman uscirà il 4 marzo 2022, Batman Caped Crusader non ha ancora una data d'uscita.