The Batman: il trailer con Robert Pattinson nasconde Colin Farrell e gli sgherri di Joker?

Ieri notte durante il DC Fandome è stato pubblicato il primo trailer ufficiale di The Batman, attesissimo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne.

Vista l'ora tarda cogliere tutti i riferimenti potrebbe essere stato abbastanza impegnativo, soprattutto perché ce ne sono due particolarmente impegnativi da individuare: il primo impegnativo lo è di certo, dato che con molta probabilità neanche la madre di Colin Farrell avrebbe riconosciuto il figlio nei panni del Pinguino nel corso dei brevi fotogrammi nei quali compare, nascosto sotto un magistrale trucco prostetico.

Se seguite i canali di Everyeye con assiduità vi sarà sicuramente giunta all'orecchio una voce di qualche tempo fa che aveva anticipato l'uso del trucco per la creazione del Pinguino, anche se i rumor non avevano indicato un utilizzo così massiccio e sorprendente: Colin Farrell è praticamente irriconoscibile, al punto che diversi fan sono impazziti sui social dopo aver capito chi fosse quel misterioso personaggio.

E a proposito di misteriosi personaggi: gli sgherri che Batman riempie di mazzate sono gli stessi che avevamo visto tempo fa in alcune foto dal set trapelate online, anche se la scena rappresentata in quegli scatti era ambientata di giorno e vedeva i criminali bullizzare un passante (probabilmente Bruce Wayne, dato che la fonte aveva indicato l'uomo steso a terra come la controfigura di Pattinson). Considerato come tutti gli altri personaggi DC inclusi nel trailer (come Jim Gordon, Catwoman, l'Enigmista) siano bene o male molto fedeli alle loro controparti dei fumetti, si potrebbe supporre che il trucco da clown sul viso dei criminali li leghi in qualche modo a Joker: che il clown criminale esista già nell'universo New Earth anticipato da Walter Hamada?

Impossibile stabilirlo adesso, ma senza dubbio per i fan rappresenta un dettaglio interessante sul quale speculare. Voi vi siete già fatti delle idee? Ditecelo nei commenti!