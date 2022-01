The Batman: il trailer del film di Matt Reeves ma c'è l'Enigmista di Jim Carrey!

The Batman di Matt Reeves è sicuramente uno dei film più attesi dell'anno, non solo perché vedremo un'interazione originale e mai vista prima del Cavaliere Oscuro, che avrà il volto di Robert Pattinson, ma anche perché il tono decisamente dark stavolta si avvicinerà pericolosamente a tinte maggiormente horror. Ma vediamo ora l'omaggio di un fan.

Dopo i vari mash-up trailer pubblicati finora, tra cui il trailer con Aldo, Giovanni e Giacomo, arriva ora l'omaggio di un fan all'Enigmista di Jim Carrey che in questa nuova versione sostituisce quella interpretata da Paul Dano. Ultimamente i fan stanno parlando parecchio di Batman Forever di Joel Schumacher, poiché è venuta a galla una versione da tre ore del film ribattezzata appunto Schumacher Cut e che avrebbe incluso un tono leggermente più serioso al film, pur mantenendo un'atmosfera più solare rispetto ai due film di Tim Burton.

Recentemente, proprio Michael Keaton ha spiegato il perché del suo rifiuto a Batman Forever in una intervista realizzata in vista del suo ritorno come Batman in Flash: "Quando parlai al regista che diresse il terzo film, gli dissi semplicemente: 'Non posso farlo'. Sapete, era una brava persona, se ne è andato tempo fa e non parlerei male di lui nemmeno se fosse ancora in vita... ma per un paio di meeting ho provato a farlo ragionare per portarlo a fargli dire 'non possiamo procedere in questa direzione, dobbiamo procedere in quest'altra'. Ma non avrebbe mai cambiato idea. Mi ricordo che una delle cose che mi spinse a rifiutare e andarmene fu quando mi rispose 'non capisco perché ogni cosa deve essere così dark e cosi triste...'. A quel punto gli ho detto 'aspetta un attimo, sai perché questo tizio è diventato Batman? Hai mai letto...? Voglio dire, è piuttosto semplice'."

Il nuovo film di Matt Reeves, invece, uscirà a marzo ma stando alle ultime news sembra che l'uscita di The Batman potrebbe slittare per via della situazione pandemica nuovamente aggravatasi.