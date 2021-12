The Batman, il trailer in 4K! Svelata la trama: Selina è amica d'infanzia di Bruce Wayne

Nel weekend vi avevamo promesso un nuovo trailer per The Batman, e adesso il filmato promozionale emerso nel corso della giornata di ieri è stato riproposto dal regista Matt Reeves in una più lucente versione in 4K.

Inoltre, una nuova sinossi per The Batman proveniente da Cinemaxx, una catena di cinema tedesca, ha svelato una piccola grande informazione: quando il film inizierà, ci sarà una relazione pre-esistente tra Selina Kyle e Bruce Wayne. Nella sinossi, infatti, Selina è identificata come "l'amica d'infanzia di Bruce", cosa che per Batman creerà "un'ulteriore confusione emotiva".

Questa notizia si adatta perfettamente alla 'storia' raccontata nel terzo trailer ufficiale di The Batman, che mette in chiaro che la relazione tra Batman e Catwoman sarà una parte fondamentale del film. Ecco la sinossi tedesca per intero: "Una rivisitazione oscura ed elegante della lotta del cavaliere oscuro contro il crimine a Gotham: in questo film Gotham è stata colpita da una raccapricciante serie di crimini che la polizia non è stata in grado di risolvere. Bruce Wayne nei panni di Batman cerca di fare cil che può, ma quali sono i suoi limiti? Il Pinguino potrebbe avere un indizio per risolvere il mistero, ma è solo uno dei tanti protagonisti della palude oscura di Gotham: e la sua amica d'infanzia Selina Kyle nei panni di Catwoman creerà un'ulteriore confusione emotiva nel giustiziere mascherato, profondamente arrabbiato e in cerca della verità".

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.