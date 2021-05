The Batman, il trailer 2 con Robert Pattinson è fan-made di uno youtuber ed è spettacolare

I fan della DC Films non vedono l'ora di poter mettere le mani sul prossimo trailer ufficiale di The Batman, cinecomic con protagonista Robert Pattinson le cui riprese sono terminate qualche settimana fa.

Al momento però non ci sono aggiornamenti relativi alla produzione, la cui data di uscita è fissata attualmente per il 4 marzo 2022: la Warner Bros. celebrerà i propri supereroi con una nuova edizione del DC FanDome a ottobre prossimo, atteso appuntamento che probabilmente vedrà ancora una volta il film di Matt Reeves protagonista assoluto com'è stato per l'edizione inaugurale del 2020, ma nel frattempo il canale YouTube MovieTrailers Entertainment ha provato a saziare l'hype dei fan con un incredibile trailer fan-made.

Il filmato ricicla molte sequenze del primo trailer ufficiale di The Batman e ad esso aggiunge tanti altri elementi, come estratti da Good Times, Tenet, la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, i film di Zack Snyder con Ben Affleck, i videogame di Batman e, per qualche motivo, alcune scene con Lily Collins. Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo che The Batman, oltre a Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, include anche con Zoë Kravitz come Catwoman, Paul Dano come Enigmista, Jeffrey Wright come James Gordon, John Turturro come Carmine Falcone, Colin Farrell come Pinguino e Andy Serkis come Alfred. Fanno parte del cast anche Peter Sarsgaard, Barry Keoghan e Jayme Lawson. Il film sarà il primo capitolo di un nuovo franchise slegato dal DCEU, franchise che si allargherà subito dopo l'uscita di The Batman con la serie tv prequel Gotham PD, in sviluppo per HBO Max.