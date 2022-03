The Batman, tonfo in Cina: incassati solo 2 milioni, ma è comunque primo al box office

Purtroppo il rischio flop di The Batman in Cina a causa della pessima situazione in cui versa il mercato cinematografico nazionale dopo la nuova ondata di covid sembrerebbe essersi concretizzato.

Il film con Robert Pattinson ha infatti guadagnato solo $2,1 milioni di dollari nel suo giorno d'apertura in Cina, un conteggio che include anche le prevendite per sabato e domenica (ovvero domani e dopodomani): questo totale a dir poco misero tuttavia fa comunque di The Batman il film numero uno nel paese, con una quota di mercato del 70%, il che la dice molto lunga sullo stato del box office cinese dopo la nuova ondata di covid.

Al secondo posto c'è The Battle at Lake Changjin II, sequel del campione d'incassi della scorsa stagione cinematografica e secondo miglior incasso del 2021 dopo Spider-Man: No Way Home, che ha già incassato oltre $450 milioni di dollari in Cina, mentre al terzo troviamo Uncharted, l'adattamento cinematografico del videogioco Playstation con protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg, che in Cina ha incassato un totale di $6,52 milioni di dollari.

Purtroppo il recente aumento di contagi in Cina causato dalla variante Omicron ha portato alla chiusura del 30% delle sale cinematografiche, cosa che ovviamente ha fatto crollare le aspettative di incasso per The Batman: uno dei principali siti di monitoraggio della nazione, ovvero Maoyan, l'app di biglietteria con sede a Pechino, prevede ora che il film sul cavaliere oscuro arriverà ad incassare un totale di 33 milioni di dollari, un netto calo rispetto ai passati film di Batman (The Dark Knight Rises aveva guadagnato 52,8 milioni di dollari nel 2012, Batman v Superman: Dawn of Justice $95,8 milioni nel 2016 e addirittura la versione di Joss Whedon di Justice League nel 2017 era arrivata a $106 milioni). Ma ultimamente il mercato cinese si sta parecchio chiudendo nei confronti di Hollywood: The Batman è stato il primo film di supereroi realizzato negli USA ad essere uscito nel paese in oltre un anno.

